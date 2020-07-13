Отряд кораблей Северного флота прибыл в Финский залив для участия в параде

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и атомного подводного ракетного крейсера "Орел" прибыл в Финский залив для участия Главном военно-морском параде, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ближайшие дни отряд приступит к мероприятиям по плану подготовки к параду", - сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе, где рассматривался вопрос готовности акватории Кронштадтского рейда к временному базированию кораблей крупного водоизмещения.

Тренировки по подготовке к Главному военно-морскому параду начнутся со вторника на Кронштадском рейде и на Неве. Первый этап тренировок прошел в морских районах Финского залива.

В Минобороны также проинформировали, что "Вице-адмирал Кулаков" и "Орел" в ходе межфлотского перехода провели учения по противовоздушной и противолодочной обороне, тренировки по обмену сигналами в ночное и дневное время и по борьбе за живучесть. Вахтенных офицеров и штурманов проверили на знание навигационных особенностей плавания в акватории Балтийского моря, добавили в ведомстве.

Главный военно-морской парад пройдет 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Он приурочен к дню Военно-морского флота России, который отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.