Ограничения из-за коронавируса в Приморье продлены до конца июня

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU -Режим повышенной готовности, введенный ранее в Приморье для борьбы с распространением коронавируса, продлен на две недели, сообщило в понедельник правительство региона.

"Эпидемиологическая обстановка в Приморье по заболеваемости COVID-19 не позволяет снять ограничения. Режим повышенной готовности продлевается до 30 июня", – говорится в сообщении.

Глава управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская сообщила, что специалисты ведомства "считают необходимым сохранить режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, оставить режим удаленной работы".

Всего в Приморье коронавирусом заразились 2 977 человек, 26 умерли, выздоровели 706. За сутки выявлен 91 новый случай заражения.