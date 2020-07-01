В Приморье продлили до середины июля введенные из-за COVID-19 ограничения

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности, введенный ранее в Приморье для борьбы с распространением коронавируса, продлен на две недели, до 15 июля, соответствующее постановление губернатора Приморья Олега Кожемяко размещено на сайте правительства края.

Режим повышенной готовности предусматривает обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.

В регионе ранее был снят ряд ограничений, введенных в конце марта из-за COVID-19. Так, было разрешено возобновить работу музеям, галереям, открыты пляжи, магазины, салоны красоты, гостиницы, летние веранды кафе и ресторанов.

Если эпидемиологическая ситуация будет оставаться стабильной, 15 июля смогут открыться детские пришкольные и детские оздоровительные лагеря, предприятия общественного питания, торговые центры, туристические базы.

По информации регионального оперативного штаба, в Приморье зарегистрировано 4 383 случая заражения коронавирусом, в том числе 77 - за последние сутки. Выздоровели 2 874 человек, умерли 46.