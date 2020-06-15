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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
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Воробьев оценил финансовые потери Подмосковья от пандемии в 133 млрд рублей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Потери для казны Московской области могут составить 133 млрд рублей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Расходы на медицину, социальную поддержку серьезно выросли, а доходы упали. По нашим оценкам, в этом году региональная казна может недополучить около 133 миллиардов рублей. И даже несмотря на значительную помощь федерального центра, нам придется отказаться от некоторых программ и проектов", - сказал Воробьев в интервью "Российской газете".

Губернатор уточнил, что социальные расходы секвестировать не планируют, все меры поддержки, выплаты, льготы жители получат в полном объеме.

Воробьев отметил, что экономить в регионе планируют на дорогостоящих проектах и капитальных вложениях, которые можно перенести на более поздние сроки.

Подмосковный губернатор также рассказал, что за весь период пандемии коронавируса "диагноз COVID-19 был подтвержден почти у 50 тысяч человек". "Из них 16,5 тысячи выздоровели, 678 - ушли из жизни", - сообщил чиновник. Он подчеркнул, что пандемия "еще никуда не ушла и по-прежнему маячит на горизонте".

Хроника коронавируса. Июнь.

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