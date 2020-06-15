При взрыве на корабле на "Адмиралтейских верфях" пострадал человек

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - На "Адмиралтейских верфях" в Петербурге подтвердили информацию о взрыве газа на строящемся корабле. Инцидент произошел на строящемся патрульном корабле проекта 23550 "Иван Папанин", пострадал один человек, сообщили в пресс-службе предприятия.

Там уточнили, что хлопок газа произошел в закрытом помещении, пожара не случилось. Подробности инцидента уточняются.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что экстренные службы получили сигнал о взрыве газа на строящемся судне и что пострадали трое.

Корабли ледового класса проекта 23550 объединяют качества буксира, ледокола и патрульного корабля, способные преодолевать лед толщиной до полутора метров. Предназначены для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов в контейнерах на верхней палубе.