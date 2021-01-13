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Причиной взрыва на строящемся ледоколе названо "преступное легкомыслие"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - По делу о гибели рабочего при взрыве на строящемся патрульном ледоколе проекта 23550 "Иван Папанин" утверждено обвинительное заключение в отношении мастера участка цеха № 8 завода "Адмиралтейские верфи", сообщила транспортная прокуратура по Северо-Западу.

Его будут судить за нарушение правил безопасности при ведении работ по газопламенной обработке материалов, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит до пяти лет колонии.

По версии следствия, утром 15 июня в результате "преступного легкомыслия" мастера воспламенилась газо-воздушная смесь в помещениях строящегося ледокола "Иван Папанин". Три человека получили ожоги разной степени, позднее один из пострадавших умер в больнице.

Дело рассмотрит Октябрьский суд Петербурга.

Корабли ледового класса проекта 23550 объединяют качества буксира, ледокола и патрульного корабля. Они способны преодолевать лед толщиной до полутора метров. Их используют для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов в контейнерах на верхней палубе.

Петербург Адмиралтейские верфи Октябрьский суд прокуратура

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