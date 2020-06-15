В Новгородской области зафиксирован первый случай смерти медика с коронавирусом

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Первый случай гибели инфицированной коронавирусом медицинской работницы зарегистрирован в Новгородской области, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в региональном Министерстве здравоохранения.

"Скончалась 45-летняя медицинская сестра, работавшая во второй клинике в Великом Новгороде", - сказал собеседник. Как уточнили в Минздраве, у женщины были сопутствующие заболевания.

Согласно информации министерства, с 30 марта медики выявили коронавирус более чем у 2 тыс. новгородцев. 14 инфицированных скончались. Областное правительство также сообщает, что за все время пандемии переболели коронавирусом и полностью выздоровели 649 человек. В регионе в общей сложности провели более 42 тыс. тестов на COVID-19.