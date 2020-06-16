Мишустин утвердил снижение взносов для туроператоров в четыре раза

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Правительство скорректировало размер взносов туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, в фонды персональной ответственности: в 2020 году он составит 0,25% общей цены туристского продукта против действовавшего ранее 1%, сообщила во вторник пресс-служба кабинета министров.

Соответствующее распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "Обязанность создавать фонды персональной ответственности появилась у туроператоров, занимающихся выездным туризмом, в 2017 году. Такие фонды формируются для возмещения ущерба туристам, если туроператор не выполнит обязательства по договору. Отчисления рассчитываются исходя из общей цены туристского продукта за предыдущий год", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе "решение о снижении размера взносов принято для того, чтобы поддержать туроператоров в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции".

"Развитие туристической отрасли сейчас в зоне особого внимания правительства. 8 июня на оперативном совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин поручил заняться системным развитием этого важного сектора экономики. Акцент будет сделан на создание туристической инфраструктуры в России", - напомнили в пресс-службе.

"Также председатель правительства анонсировал комплекс мер для поддержки туроператоров, работающих, как в сфере внутреннего, так и в сфере выездного туризма. Эти инициативы вошли в Общенациональный план действий по восстановлению экономики", - говорится в сообщении.