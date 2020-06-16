Россельхознадзор с 16 июня запретил трем белорусским компаниям транзит сыра через Россию

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 16 запретил трем белорусским компаниям-посредникам транзит сыра, ввоз которого в Россию был времено запрещен, через Россию в Казахстан. Как объяснила служба, оказалось, что эта продукция до Казахстана не доходила.

Предполагалось, что "Ресурс-2020", "Трейд Милк" и ГК "Рик-Киртека" провозили через Россию в Казахстан сыр с Полесского участка ОАО "Милкавита", Щучинского маслосырзавода, Рогачевского молочно-консервного комбината. В комитете ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана сообщили, что сыры в республику не поступали. В Россельхознадзоре сделали вывод, что под видом транзита эти сыры поставлялись в Россию, несмотря на временный запрет их экспорта.

О выявленных нарушениях Россельхознадзор сообщил ФСБ и МВД России, чтобы те нашли, куда поступает контрабанда, изъяли ее и нашли виновных.