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Лукашенко призвал использовать "щепу и опилки", а не выпрашивать газ и нефть

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил активнее использовать местные виды топлива вместо использования нефти и газа, сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко на совещании в Полоцке обратил внимание, что, например, "торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами".

"А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно", - сказал белорусский лидер.

"Молодцы, развернулись по пеллетам (топливные гранулы из торфа и древесных отходов). Построили мгновенно эти заводы. Начали производить топливо", - добавил президент.

Он также поручил в правительстве поработать вопрос, чтобы производители пеллет не конкурировали друг с другом на европейском рынке, где большой спрос на такую продукцию.

Белоруссия Александр Лукашенко

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