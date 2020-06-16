Из нефтепровода в Свердловской области разлилось 8 кубометров нефти

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Разлив нефти произошел на территории Сосьвинского городского округа Свердловской области.

На сайте регионального правительства отмечается, что, по предварительным данным, разлилось 8 кубометров нефти при подготовке к плановым работам на нефтепроводе между селом Кошай и поселком Восточный.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что инцидент произошел на участке АО "Транснефть-Сибирь".

Между тем, в сообщении АО "Транснефть-Сибирь" отмечается, что 15 июня в 22:07 по московскому времени автоматизированная система контроля параметров работы компании зафиксировала изменение внутритрубного давления на участке магистрального нефтепровода (МН) Сургут - Полоцк.

В 22:09 по Москве работа нефтепровода на этом участке остановлена. "В ходе обследования МН работниками предприятия был обнаружен выход нефти в Сосьвинском районе Свердловской области. Общий объем выхода нефти составил 8,6 кубометра", - говорится в сообщении. В водоемы нефть не попала.

На месте работают бригады аварийной службы, в работах задействовано 30 человек и десять единиц техники.

Ведется постоянный экологический мониторинг окружающей среды. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Ситуация не окажет влияния на потребителей. Причины инцидента устанавливаются.