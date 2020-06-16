Грифонов на Банковском мосту в Петербурге облили краской и поцарапали

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Специалисты Музея городской скульптуры очистили от краски фигуры грифонов на Банковском мосту Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в музее во вторник.

"С утра реставраторы выехали на место и удалили краску, которой были испачканы скульптуры и постамент. На скульптурах также есть глубокие царапины, которые мы устранить пока не можем. Для этого требуются условия, прямо на мосту их устранить невозможно", - сказал собеседник.

Как сообщалось, в июне 2019 года скульптуры грифонов, демонтированные в январе 2017 года, вернулись на Банковский мост после реставрации. В рамках работ грифонов покрыли специальным составом, который позволяет удалять большинство окрашивающих составов без применения агрессивных чистящих средств.

Сидящие фигуры грифонов высотой 2,85 м отлиты из чугуна по модели скульптора Павла Соколова в 1828 году на Александровском чугунолитейном заводе. Поверхность металла окрашена в оливковый цвет, имитирующий цвет патины. Крылья вычеканены из листовой меди и позолочены.