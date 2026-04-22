В Петербурге пожаловались на ущерб памятникам от любителей "потереть на удачу"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Традиция тереть памятники "на удачу" наносит ущерб объектам культурного наследия, сообщила журналистам начальник отдела "Невский, 19" Государственного музея городской скульптуры Петербурга Наталия Яблонская. По ее словам, на некоторых бронзовых памятниках в городе авторский слой бронзы таким образом был стерт.

"Нам кажется, что проблема связана с привнесением в экскурсоводческое сообщество псевдотрадиции в 90-е годы, в советское время не было этой проблемы абсолютно", - сказала она.

Так, давно уже нет авторского слоя бронзы ни на носу верблюда у памятника Николаю Пржевальскому в Александровском саду, ни на носу памятника Дмитрию Менделееву на Московском проспекте, ни на носу медведя на памятнике адмиралу Макарову в Кронштадте.

"В результате нос верблюда на памятнике Пржевальскому протерт до физической дыры. Примерно сантиметр бронзы мы с вами дружно стерли. Это тысяча касаний ежедневно", - сказала Яблонская.

Из-за проблем с памятником Петру I у Михайловского замка Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры решил установить вокруг монумента ограду.

У памятника Пржевальскому музей планирует в ближайшее время восстановить круглую клумбу, которая естественным образом ограничит к нему доступ, а затем музей проведет реставрацию скульптуры.

Памятники и мемориальные доски в Петербурге - полноценные музейные экспонаты, но могут быть сделаны из хрупких материалов. Например, львы на Дворцовой пристани имеют толщину металла около миллиметра, отметила Яблонская.

"Принято считать, что памятники - они как будто вечные. Кажется, что если они твердые, металлические, каменные, то они вечные. Но это совсем не так. Наши реставраторы знают, до какой степени это наследие хрупкое. Ни одна металлическая скульптура не является цельной, она всегда полая внутри. Люди не осознают, до какой степени это действительно хрупкие, сложные объекты", - сказала она.

Она подчеркнула, что Музей городской скульптуры, которому в 2032 году исполнится 100 лет, не имеет аналогов в мире: его экспонаты находятся не в закрытых хранилищах, а в открытой городской среде.

"Петербург - город-музей - это не просто фигура речи. Люди даже не догадываются, что, выходя из дома, они реально находятся в музее, потому что мемориальные доски, памятники - это музейные экспонаты", - сказала Яблонская.