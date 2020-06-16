ФСБ зафиксировала снижение уровня радикализации россиян

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Директор ФСБ РФ Александр Бортников отмечает снижение уровня радикализации жителей России, от участия в террористической деятельности отказались более 500 человек.

"Следует отметить, что в рамках профилактики, которую мы проводили на территории страны совместно с заинтересованными ведомствами, структурами, уровень радикализации населения в значительной степени снизился, это факт", - сказал Бортников во вторник на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, "более 500 человек было склонено к отказу от участия в этой деятельности". "Это такая штучная работа, которая проводится с теми лицами, которые вовлекались либо были участниками преступной деятельности, имеющей отношение к террористической составляющей", - заявил директор ФСБ.

Бортников также рассказал, что в России в 2019 году было зафиксировано лишь четыре преступления террористической направленности. "Приведу статистику за десять лет, с 2010 года по сегодняшний день: если в 2010 году было 778 преступлений террористической направленности, то в прошлом году - только четыре", - сказал Бортников, который также является председателем Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Конечно, мы не можем гарантировать на сто процентов, что наша работа будет способствовать полной ликвидации террористической угрозы, но, тем не менее, мы стремимся к этому", - добавил Бортников.

Он заметил, что в результате работы НАК "ценой, к большому сожалению, больших проблем и потерь, нам удалось в десятки раз снизить проявления террористической направленности в стране, прежде всего на территории Северного Кавказа".

Бортников обратил внимание, что в результате ликвидации бандподполья на Северном Кавказе в России удалось обеспечить безопасность проведения таких крупных международных форумов и соревнований, как Универсиада 2013 года в Казани, Олимпиада 2014 года в Сочи, чемпионат мира 2018 года по футболу и ряд других мероприятий.