В Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Полицейские задержали предполагаемого зачинщика перестрелки в Назрани, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Задержан предполагаемый зачинщик Савангерей Медов - пожилой мужчина, инициировавший с двоюродным братом земельный спор", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, задержанный "характеризуется как конфликтный человек". Его допрашивают.

Ранее источник сообщал, что в Назрани (Ингушетия) во вторник днем произошла перестрелка из-за конфликта вокруг земельного участка. В результате погибли офицер полиции и сотрудник Росгвардии, а также двое местных жителей.