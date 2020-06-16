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Пресс-секретарь Мишустина возглавил новый департамент правительства

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В правительстве объединили департаменты пресс-службы и референтуры, единую структуру возглавил Борис Беляков, до сих пор занимавший пост главы департамента пресс-службы - пресс-секретаря премьер-министра Михаила Мишустина. Такое распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Другим распоряжением Марина Волкова освобождена от должности директора департамента референтуры. Этот департамент упразднили, а его функции были переданы в новый департамент.

Беляков стал пресс-секретарем премьера и возглавил департамент пресс-службы 22 января 2020 года. В отличие от пресс-секретарей предыдущего премьера Дмитрия Медведева он не получил статус замглавы аппарата правительства.

До этого он был советником директора ФНС.

правительство Борис Беляков Михаил Мишустин Марина Волкова

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