Режим ЧС федерального уровня из-за разлива топлива под Норильском снимут после 20 июня

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Федеральный уровень ЧС будет снят в районе разлива топлива под Норильском после 20 июня, работы продолжаться на региональном уровне, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин также подтвердил возможность смены режима чрезвычайной ситуации на месте разлива топлива под Норильском с федерального на региональный.

"Федерального уровня чрезвычайная ситуация может стать региональной, но это не значит, что она закончится, и 20-го числа люди просто соберутся и уедут. ЧС будет продолжаться до тех пор, пока полностью не будет ликвидирована", - пояснил он.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация топливного резервуара из-за проседания свайного фундамента. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, последняя из которых впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей ТЭЦ и начальник цеха. Инцидент объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

В настоящее время в ликвидации ЧС задействовано более 700 человек и около 300 единиц техники, подключена авиация МЧС. На воде установлены боновые заграждения для локализации пятен топлива. Нефтепродукты собирают с поверхности рек, ближайших озер и притоков, а также с прибрежного грунта.