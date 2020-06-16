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Двое детей пропали в Карачаево-Черкесии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Двоих детей ищут в Хабезском районе Карачаево-Черкесии, пропавших во время прогулки на реку Большой Зеленчук.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы МВД по КЧР Казим Байбанов, о пропаже детей заявила их мать. Женщина сообщила, что около полудня с территории фермы на окраине аула Бесленей ее дети - девочка 2006 года рождения и мальчик 2013 года рождения, ушли на речку и до сих пор не вернулись.

У детей при себе был мобильный телефон, однако в настоящее время он отключен.

Детей ищут около сотни спасателей и сотрудников полиции, подключились волонтеры.

КЧР Карачаево-Черкесия

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