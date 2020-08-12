Пропавшего 11-летнего мальчика ищут на Ставрополье

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Полицейские разыскивают в городе Ессентуки (Ставропольский край) без вести пропавшего мальчика 2009 года рождения, сообщает пресс-служба краевого главка МВД вечером в среду.

"В отдел полиции с заявлением об исчезновении ребенка обратился его опекун. Женщина сообщила, что днем мальчик ушел из дома в Ессентуках и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно", - говорится в сообщении.

Ориентировка с приметами ребенка передана всем патрульным экипажам. Всех, кто видел мальчика, просят обратиться в полицию и отмечают, что он одет в черные шорты и камуфляжную футболку, у него желтый рюкзак.