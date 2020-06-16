Уголовное дело возбудили после столкновения двух самолетов в Пулково

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено в Петербурге после инцидента с двумя самолетами в аэропорту Пулково. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Северо-Западного управления СКР на транспорте.

Из материалов дела следует, что 14 июня при подготовке к взлету на пересечении рулевой дорожки и взлетно-посадочной полосы самолет, следующий по маршруту "Санкт-Петербург-Иркутск", задел крылом хвостовую часть борта, выполняющего рейс "Санкт-Петербург - Калининград".

В результате столкновения был причинен крупный ущерб свыше 1 миллиона рублей, говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье в 12:50 самолет Airbus 320 с 44 пассажирами на борту (S7 Airlines) при рулении зацепил крылом хвостовую часть самолета Airbus 320 с 50 пассажирами на борту ("Уральские авиалинии"). Пострадавших в результате инцидента нет, пассажиров отправили до места назначения резервными бортами.

Разлива нефтепродуктов не произошло.