Два самолета столкнулись на полосе в аэропорту Пулково

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Два самолета столкнулись на полосе в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"В аэропорту Пулково при маневрировании на полосе произошло касательное столкновение двух самолетов: Санкт-Петербург - Иркутск на борту которого 44 пассажира, 6 человек экипажа и Санкт-Петербург- Калининград, на борту 86 пассажиров, 6 человек экипажа", - рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что пострадавших в результате инцидента нет, аэропорт работает в штатном режиме, пассажиров отправят резервными бортами.

Позже источник в экстренных службах Санкт-Петербурга сообщил "Интерфаксу", что в аэропорту "Пулково" произошло легкое соприкосновение самолетов по касательной. Он также сказал, что в результате инцидента пострадавших нет.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "ВВСС"(оператор аэропорта), Пулково работает в штатном режиме. Там отметили, что в аэропорту два воздушных судна задержаны по технической причине. Подробности необходимо уточнять непосредственно у перевозчиков, сказал представитель пресс-службы.