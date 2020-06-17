Шнуров стал партнером Канделаки в проекте по производству ТВ-контента Carbon Production

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров получил 20% в ООО "Карбон Продакшн", созданного для производства ТВ-контента, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Компания "Карбон Продакшн" была зарегистрирована осенью 2019 года. По 50% в ней принадлежали Тине Канделаки и Давиду Кочарову. В начале этого года 25% в проекте получил онлайн-кинотеатр ivi (как сообщалось, сервис планирует инвестировать в течение ближайших двух лет в производимые Carbon Production проекты 1,5 млрд рублей). Сейчас у Канделаки 35%, у Кочарова - 20% компании.

В конце мая на платформе ivi стартовал показ сериала "Чума", первого совместного проекта с "Карбон Продакшн". В числе продюсеров - Тина Канделаки, Сергей Шнуров, Давид Кочаров и другие. Шнуров стал также автором саундтрека к сериалу.

Онлайн-кинотеатр ivi.ru был запущен в 2010 году, сейчас его аудитория составляет 48 млн человек.