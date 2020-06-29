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Шнуров стал генпродюсером телеканала RTVI

Шнуров стал генпродюсером телеканала RTVI
Сергей Шнуров
Фото: Пресс-служба Оkko/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров стал генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVI, сообщил в эфире телеканала ведущий Гарри Княгницкий.

По его словам, предложение о работе Шнурову сделал владелец телеканала Микаэль Исраелян. В свою очередь Шнуров подтвердил эту информацию в эфире телеканала.

Музыкант уверен, что его способности и навыки пригодятся каналу, а пока вникает в суть процессов. Он выразил надежду, что не подведет ни своих поклонников, ни зрителей телеканала. "Будет интересно, будет здорово. Думаю, что весь наш русскоязычный мир объединится", – сказал Шнуров.

25 июня стало известно, что журналист Алексей Пивоваров покинул пост главного редактора телеканала, который занимал с 2016 года, ради развития собственных проектов, а сама позиция упраздняется. "В дальнейшем канал будет управляться в соответствии с международными практиками развития медиаресурсов, согласно которым ключевые контентные направления – информационное и развлекательное – возглавят профильные топ-менеджеры", – говорится в сообщении RTVI. Первое направление, информационное вещание, возглавил Станислав Кучер.

Ранее Сергей Шнуров работал ведущим на разных телеканалах.

RTVI ю это общественно-политическое и развлекательное мультиплатформенное СМИ. Помимо редакционных центров в Москве, Нью-Йорке и Тель-Авиве есть корреспондентские пункты в Берлине, Тбилиси, Калифорнии и сеть журналистов по всему миру. Сегодня RTVI вещает в 53 странах.

RTVI телевидение Сергей Шнуров музыка

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