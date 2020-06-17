В Петербурге трех подростков задержали по подозрению в разбое и изнасиловании

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге полицейские задержали двух 16-летних подростков и одного 17-летнего по подозрению в грабеже, разбое и изнасиловании, сообщила в среду пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, в ночь на 15 июня они с неустановленным соучастником на улице Коммуны избили руками и ногами прохожего и его знакомую и открыто отобрали у них имущество на 44 000 рублей. Затем один из подозреваемых совершил насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей.

В ту же ночь у дома 30 по проспекту Косыгина подозреваемые напали на 32-летнего мужчину. Угрожая применить силу и используя предмет, похожий на пистолет, они отобрали у него паспорт.

Соучастника задержанных ищут. Решается вопрос об их аресте. Им вменяют статьи "Грабеж", "Разбой" и "Насильственные действия сексуального характера" (п.п. "а,г" ч.2 ст. 161, ч.2 ст. 162, ч.1 ст. 132 УК).