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Академик РАН констатировал значительное улучшение ситуации с COVID-19 в Петербурге

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Проблема COVID-19 в Санкт-Петербурге становится все менее острой, считает председатель медицинской рабочей группы при координационном совете по борьбе с коронавирусом в городе, академик РАН Евгений Шляхто.

"За последние три недели ситуация стала значительно улучшаться. Мы не только вышли на плато (по заболеваемости коронавирусом - ИФ), мы начали решать проблему, скажу с оптимизмом, что она становится не такой острой", - заявил Шляхто в среду в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности в Санкт-Петербурге.

Он добавил, что в городе наблюдается серьезное снижение как заболеваемости COVID-19, так и внебольничной пневмонией. Количество поступающих и выздоравливающих больных практически сравнялось, а удвоение числа пациентов происходит значительно медленнее.

"Раньше мы говорили об удвоении числа больных за 7 дней, потом за 14 дней, с 1 июня актуальный прогноз - удвоение за 30 дней. Прогноз становится оптимистичным, удвоение числа больных замедляется", - отметил Шляхто.

По данным общероссийского оперативного штаба, за прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировано 228 новых случаев COVID-19, выздоровели 716 человек, скончались 38. Всего с начала пандемии вирус выявлен у более 21 тыс. человек, половина из них выздоровела.

Хроника 09 января – 17 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург Евгений Шляхто Коронавирус

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