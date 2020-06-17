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Ветеран Артеменко признан потерпевшим по делу против Навального

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Ветеран Великой отечественной войны Игнат Артеменко, про которого высказался в соцсетях оппозиционер Алексей Навальный, считает опороченными свои честь и достоинство, он признан потерпевшим по уголовному делу о клевете.

"Сегодня в рамках расследования уголовного дела 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Артеменко признан потерпевшим. В ходе соответствующих процессуальных действий он пояснил следствию, что опубликованные в вышеуказанных комментариях сведения не соответствуют действительности, опорочили его честь и достоинство, повлекли ухудшение состояния здоровья", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

В ведомстве напомнили, что на одном из информационных ресурсов был размещен видеоролик, в котором участник Артеменко высказал свою позицию по поводу изменений в Конституцию РФ.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, 2 июня Навальный разместил в соцсетях этот видеоролик, "опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Артеменко".

В СК считают, что Навальный "преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц". В отношении оппозиционера возбуждено уголовное дело о клевете.

СКР Алексей Навальный

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