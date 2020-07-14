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Навального вызвали на допрос в СК по делу о клевете на ветерана

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный вызван на допрос в Следственный комитет по делу о клевете.

Навальный сообщил на своей странице в инстаграме, что повестку ему передали на выходе из дома, допрос связан с уголовным делом по статье о клевете.

Дело было возбуждено в связи с комментарием Навального о видеоролике, который был опубликован перед голосованием по поправкам к Конституции.

По данным Следственного комитета, 2 июня Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, сопроводив его подписью, порочащей честь и достоинство 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Он принимал участие в съемках.

В СК считают, что Навальный "преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц".

Алексей Навальный СКР

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