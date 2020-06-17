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Российские военные проследят за действиями американского эсминца в Черном море

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Силы и средства Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ отслеживают действия зашедшего в среду в акваторию Черного моря эсминца управляемого ракетного огня (УРО) "Портер" Военно-морских сил (ВМС) США.

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации" контроль за действиями эсминца ведется силами и средствами Южного военного округа, сказано в сообщении НЦУО, которое поступило в "Интерфакс" 17 июня.

В свою очередь 6-й оперативный флот США пояснил, что американский эсминец USS Porter вошел в акваторию Черного моря для проведения операций "по обеспечению безопасного мореплавания и повышения региональной стабильности".

4 мая в НЦУО сообщили о заходе в акваторию Баренцева моря эсминцев УРО "Портер", "Дональд Кук" (типа "Орли Берк") "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегата УРО "Кент" ВМС Великобритании.

"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО", - говорилось в сообщении НЦУО.

НЦУО Черное море Портер США

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