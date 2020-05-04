В акваторию Баренцева моря зашли корабли НАТО

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Корабельная ударная группа НАТО вошла в Баренцево море, сообщили в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО): "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегата УРО "Кент" ВМС Великобритании", - заявили в центре.

По его данным, корабли зашли в акваторию Баренцева моря в 7:00 по Москве в понедельник.

Эсминцы ВМС США "Портер" и "Дональд Кук" оснащены крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис". Корабли на постоянной основе размещены в Европе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии эти эсминцы являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.