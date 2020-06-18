В колонии в Нижневартовске ввели карантин

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В исправительной колонии №15 в Нижневартовске ввели карантин из-за симптомов ОРВИ у одного их сотрудников, сообщила пресс-служба управления ФСИН по Ханты-Мансийскому автономному округу.

С осужденными заболевший не контактировал. Общавшиеся с ним сотрудники отправлены на самоизоляцию, у них взяли анализы. По данным ФСИН на 17 июня, среди осужденных зараженных коронавирусом не было.

В связи с карантином, сотрудники колонии переведены на двухнедельный режим работы, в течение этого времени им запрещено покидать территорию учреждения. Перед началом дежурства их будут проверять врачи.

В кололнии проводятся дополнительные дезинфицирующие мероприятия, а в помещениях - обеззараживание воздуха.