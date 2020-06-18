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Сбербанк согласился перенести платежи "Внуково" по кредитам на 1,4 млрд рублей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт "Внуково" договорился со Сбербанком о переносе платежей по кредитам на общую сумму 1,4 млрд рублей, сообщил журанлистам зампред правления банка Анатолий Попов.

Экономический кризис

По его словам, реструктуризация платежей по кредитам "Внуково" на несколько месяцев была проведена еще в начале пандемии.

"Такая отсрочка позволила нам и партнеру проанализировать последствия кризиса и выбрать правильную стратегию последующей комплексной реструктуризации кредитного портфеля, которая в настоящий момент уже на стадии завершения. Общая сумма переносов платежей в ходе реструктуризации составляет более 1,4 млрд рублей", - сообщил Попов.

Он считает, что этих отсрочек и господдержки будет достаточно, чтобы аэропорт возобновил нормальную работу.

"Внуково" - один из крупнейших клиентов Сбербанка в аэропортовой отрасли. В конце 2017 года одна из структур владельцев аэропорта - "Внуково-Холдинг" - привлекла 4 млрд рублей в Сбербанке на оборотный капитал и рефинансирование текущей задолженности. Чуть ранее АО "Международный аэропорт "Внуково" привлекло невозобновляемую кредитную линию Сбербанка с лимитом 9 млрд рублей для рефинансирования кредита ВТБ почти на 12 млрд рублей, полученного в 2011 году. Стоимость договора со Сбербанком составила 16,2 млрд рублей, дата полного погашения кредита - 10 декабря 2027 года.

"Внуково" - третий по объему пассажиропотока аэропорт в России. Крупнейшие базовые авиакомпании - "Победа", "ЮТэйр". Аэропорт контролируют Виталий Ванцев и Владимир Скоч (отец давнего партнера Алишера Усманова Андрея Скоча), 25% плюс 1 акция - у Росимущества.

Внуково Анатолий Попов Сбербанк Внуково холдинг ВТБ коронавирус Витали Ванцев Владимир Скоч

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