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"Победа" к августу планирует вернуть к полетам весь парк Boeing-737

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа", рейсы которой были приостановлены с 1 апреля по 31 мая, до конца июля планирует вернуть к полетам все 30 самолетов Boeing-737, сообщила представитель перевозчика журналистам.

К этому же сроку, по ее словам, маршрутная карта авиакомпании будет расширена до 83 направлений. При этом 60% маршрутов свяжут регионы РФ без промежуточной посадки в Москве.

"17 маршрутов летней программы полетов - уникальные, по ним не летает ни одна другая авиакомпания. К их числу относятся рейсы в Москву из Петрозаводска и Чебоксар; в Санкт-Петербург - из Астрахани, Нижнекамска, Волгограда, Владикавказа, Кирова, Нальчика, Саратова и Чебоксар; в Анапу - из Казани, Перми и Челябинска; в Сочи - из Нижнекамска, Кирова, Саратова и Чебоксар", - сказала представитель "Победы".

Новинками в летнем расписании будут рейсы из Сочи в Калининград и Мурманск, из Санкт-Петербурга и Москвы - в Ставрополь, из Воронежа - в Москву и Санкт-Петербург.

Как сообщалось, приостановка рейсов "Победы" последовала за рекомендациями властей гражданам ограничить поездки на фоне пандемии COVID-19. В компании говорили, что пауза в работе также является частью антикризисной программы, поскольку подразумевает сокращение операционных расходов. Кроме того, в рамках программы топ-менеджмент "Победы" в апреле отказался от зарплат. А по десяти Boeing-737, взятых в лизинг у структуры Сбербанка, были на полгода отложены платежи.

В феврале, то есть до пандемии и связанных с ней ограничений полетов за рубеж, "Победа" сообщала, что сформировала летнее расписание из 81 российского и 23 международных направлений. В частности, компания планировала рейсы из Москвы в Тиват, Карловы Вары, Берлин, Жирону, Ларнаку и Пизу.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется во "Внуково". В парке перевозчика 30 Boeing-737-800 NG в одноклассной компоновке.

Победа Boeing-737 Коронавирус

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