Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24Заразились
на 18.06В России 561 091+7 790В мире 8 349 950+176 010

Песков назвал абсурдными обвинения в адрес РФ в использовании пандемии в своих целях

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия категорически не согласна с обвинениями Великобритании в использовании коронавируса в своих целях и считает их абсурдными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что обычно мы предпочитаем не комментировать заявления министров иностранных дел. Это делают наши коллеги из нашего МИД. Безусловно, мы категорически не согласны с такими утверждениями", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление главы МИД Великобритании, который обвинил Россию, Иран и Китай в использовании ситуации с пандемией для достижения своих целей.

В миреСтолтенберг раскритиковал РФ и Китай за "дезинформацию" в разгар пандемии COVID-19Читать подробнее

Он подчеркнул, что Россия и Китай напротив постоянно выступают за международную кооперацию в борьбе с коронавирусом, разработке вакцин и необходимых медикаментов. "Что касается дезинформации, мы такие обвинения считаем абсурдными", - сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил Россию и ряд других стран в том, что они использовали ситуацию с пандемией COVID-19 для достижения своих целей.

По его словам, пандемия создала "явные возможности для ряда государственных и негосударственных игроков", которые использовали киберпространство и другие возможности.

"Россия, другие страны, и, конечно, негосударственные действующие лица осознали вызовы, созданные COVID-19, и пытаются использовать их", - сказал Рааб в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Само собой мы знаем, что Россия систематически вовлечена в (кампании - ИФ) дезинформации и пропаганды в киберпространстве и другими путями. Этим же самым занимаются и другие (страны - ИФ) - Китай и Иран", - утверждает он.

Хроника 09 января – 18 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Великобритания Коронавирус Доминик Рааб Китай

Новости по теме

Новости

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Генпрокуратура ФРГ обвинила россиянина в убийстве выходца из Чечни в Берлине

Генпрокуратура ФРГ обвинила россиянина в убийстве выходца из Чечни в Берлине

Минстрой пообещал не закрывать подвалы для кошек

Минстрой пообещал не закрывать подвалы для кошек
Пандемия коронавируса

Боязнь коронавируса не будет уважительной причиной для пропуска ЕГЭ

Боязнь коронавируса не будет уважительной причиной для пропуска ЕГЭ
Изменение Конституции

Верховный суд снова не принял иск, оспаривающий дату голосования по Конституции

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали все думские фракции

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали все думские фракции

Операторы заблокировали предложение Минсвязи строить 5G на отечественном оборудовании

Пандемия коронавируса

В России второй день подряд снижается число новых заболевших коронавирусом

В России второй день подряд снижается число новых заболевших коронавирусом

В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек

В "Роскосмосе" предложили принять резолюцию о запрете гонки вооружений в космосе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');