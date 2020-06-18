Песков назвал абсурдными обвинения в адрес РФ в использовании пандемии в своих целях

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия категорически не согласна с обвинениями Великобритании в использовании коронавируса в своих целях и считает их абсурдными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что обычно мы предпочитаем не комментировать заявления министров иностранных дел. Это делают наши коллеги из нашего МИД. Безусловно, мы категорически не согласны с такими утверждениями", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление главы МИД Великобритании, который обвинил Россию, Иран и Китай в использовании ситуации с пандемией для достижения своих целей.

Он подчеркнул, что Россия и Китай напротив постоянно выступают за международную кооперацию в борьбе с коронавирусом, разработке вакцин и необходимых медикаментов. "Что касается дезинформации, мы такие обвинения считаем абсурдными", - сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил Россию и ряд других стран в том, что они использовали ситуацию с пандемией COVID-19 для достижения своих целей.

По его словам, пандемия создала "явные возможности для ряда государственных и негосударственных игроков", которые использовали киберпространство и другие возможности.

"Россия, другие страны, и, конечно, негосударственные действующие лица осознали вызовы, созданные COVID-19, и пытаются использовать их", - сказал Рааб в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Само собой мы знаем, что Россия систематически вовлечена в (кампании - ИФ) дезинформации и пропаганды в киберпространстве и другими путями. Этим же самым занимаются и другие (страны - ИФ) - Китай и Иран", - утверждает он.