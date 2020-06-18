Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против поправок в Конституцию

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы отказала "Левому фронту" и КПРФ в согласовании намеченного на 27 июня митинга против поправок в Конституцию, сославшись на неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе движения.

Организаторы акции намерены обжаловать полученный отказ в суде в ближайшее время, так как, по их мнению, противоречат официальным заявлениям о нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в столице.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля.