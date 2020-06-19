Корреспондента "Дождя" вызвали на Петровку после репортажа о поддельных аккаунтах избирателей

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Специальный корреспондент "Дождь" Антон Баев вызван на Петровку в центр МВД по борьбе с экстремизмом для дачи показаний после выхода репортажа о создании ложных аккаунтов для электронного голосования по Конституции в Москве. Об этом "Интерфаксу" сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

Вместе с Баевым в полицию пойдет юрист "Дождя".

По словам Дзядко, сотрудники центра "Э" вызвали корреспондента, позвонив в редакцию. "По их словам, они тоже занимаются такими вопросами", - сказал он.

Ранее Дзядко сообщил в эфире "Эха Москвы", что Баев "сегодня будет им давать пояснения в том же формате, в котором он их давал сотрудникам главка (МВД) ночью со среды на четверг". Дзядко приветствовал желание полиции разобраться в ситуации.

Сотрудники полиции приехали к редакции ночью 18 июня и потребовали от Баева проехать с ними. Это требование они объяснили его репортажем о голосовании по поправкам в Конституцию. Подъехавший в редакцию юрист телеканала уговорил полицейских опросить журналиста на месте.

Уголовное дело не возбуждали, добавили на "Дожде".

17 июня Баев на "Дожде" рассказал, что получил базу данных для создания аккаунтов на mos.ru, в которой находятся персональные данные десятков московских пенсионеров. Данные он получил от организаторов раздачи сим-карт для оплачиваемой регистрации на голосование по поправкам в Конституцию.

"Схема следующая - человек получает сим-карты (корреспондент "Дождя", вступивший в соответствующий чат, получил 25), после чего ему присылают базу персональных данных для регистрации на mos.ru. Это несколько таблиц в Excel, часть из них составлены по индексу, а часть - по органу, выдавшему паспорт. Большинство людей в таблицах - пенсионеры с пропиской на северо-западе Москвы", - говорится в материале.

После активации сим-карты нужно завести аккаунт на mos.ru, скопировав данные из таблиц, в которых указаны номера паспортов, номер СНИЛС, адрес проживания, возраст, ФИО и другие данные.

Мосгоризбирком после выхода репортажа в эфир пожаловался в полицию. В МВД этим занялись. В результате поздно ночью 18 июня в редакцию "Дождя" за Баевым пришли сотрудники в штатском.

Комментируя репортаж, зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что действия организаторов схемы бессмысленны. По его сведениям, избиратели, чьи персональные кабинеты на mos.ru созданы после 5 июня, не смогут принять участие в электронном голосовании по Конституции.