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Рабочий погиб при обрушении перехода на комбинате в Ивановской области

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы Ивановской области возбудили уголовное дело по факту смерти работника хлопчатобумажного комбината из-за обрушения перехода во время демонтажа, сообщила в четверг пресс-служба СУСК.

В 11:10 в оперативные службы МЧС поступило сообщение о обрушении перехода между двумя зданиями хлопчатобумажного комбината в Тейкове. Площадь обрушения составила 40 кв.м. По информации следствия, это произошло на территории тейковского "Хлопчатобумажного комбината".

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности гибель человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Следствие устанавливает круг пострадавших и виновных.

Ивановская область

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