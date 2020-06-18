Суд отменил оправдательный приговор двум фигурантам дела о гибели детей на Сямозере

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Третий кассационный суд общей юрисдикции в Петербурге удовлетворил кассационное представление заместителя генпрокурора РФ об отмене оправдательного приговора двум фигурантам дела о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере в Карелии, сообщается на сайте суда в четверг.

"Суд отменил приговор и апелляционное определение нижестоящих судов в части оправдания Валерия Круподерщикова и Павла Ильина (бывшие инструкторы лагеря - ИФ) и направил дело на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда", - говорится в сообщении.

Прокурор просил суд отменить приговор Круподерщикову и Ильину в части оправдания по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Вместе с тем кассационную жалобу осужденной экс-директора лагеря Елены Решетовой суд оставил без удовлетворения.

Трагедия на карельском озере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.

Приговоры

По этому делу экс-директор детского лагеря Елена Решетова и ее бывший заместитель Вадим Виноградов получили 9,5 лет колонии общего режима.

Инструктор лагеря Валерий Круподерщиков был оправдан по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), но признан виновным по 125 статье УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении, но освободил егоа из-за истечения срока давности.

Также суд оправдал врио руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Людмилу Котович, бывшего инструктора парк-отеля "Сямозеро" Павла Ильина и экс-руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко в связи с отсутствием состава преступления.