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Дело инструкторов лагеря на Сямозере возвращено в суд

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении бывших инструкторов детского лагеря на Сямозере, где во время лодочного похода погибли дети, Валерия Круподерщикова и Павла Ильина возвращено в Петрозаводский городской суд, сообщил "Интерфаксу" во вторник адвокат Круподерщикова Дмитрий Маслов.

"Из Третьего кассационного суд дело возвращено в Петрозаводский городской суд для нового судебного расследования", - сказал Маслов. Он уточнил, что дело будет рассматривать новый состав суда.

В РоссииСуд отменил оправдательный приговор двум фигурантам дела о гибели детей на СямозереЧитать подробнее

Как сообщалось, в июне Третий кассационный суд общей юрисдикции (Петербург) удовлетворил кассационное представление заместителя генпрокурора РФ об отмене оправдательного приговора Круподерщикову и Ильину и направил дело на новое судебное рассмотрение.

В кассационном определении прокурор просил суд отменить приговор в отношении Круподерщикова и Ильина в части оправдания по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Трагедия на карельском озере Сямозеро произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.

Приговор по этому делу Петрозаводский городской суд огласил в марте 2019 года. На скамье подсудимых находились шесть человек, трое из них были оправданы. Так, экс-директор лагеря Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов получили по 9,5 лет колонии общего режима. Экс-инструктор Круподерщиков был оправдан по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но признан виновным в оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ), за что получил восемь месяцев колонии-поселении, однако был освобожден за истечением срока давности.

Оправдательный приговор вынесли в отношении врио руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Людмилы Котович, экс-руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и бывшего инструктора Ильина в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

Позже прокуратура обжаловала приговор в Верховном суде Карелии, но решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.

Трагедия в Карелии

7
Карелия Сямозеро

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