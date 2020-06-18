В Коми нашли тела трех подростков, пропавших на реках

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Удорском и Корткеросском районах Коми на реках обнаружены тела трех подростков, которые пропали несколько дней назад.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в среду тела двух подростков нашли и достали из реки в Корткеросском районе.

Как уточнили "Интерфаксу" местные жители, школьники на велосипедах приехали в деревню Важкурью из поселка Приозерного и отправились с местными подростками играть в футбол на речной островок. В какой-то момент компания решила искупаться, двоих несовершеннолетних унесло течением.

Также в среду нашли тело 14-летнего подростка, утонувшего 15 июня во время купания на реке Мезень в районе поселка Усогорск Удорского района. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, купаясь на местном пляже подросток и его друг стали тонуть. Одного из них удалось спасти очевидцам происшествия, второго спасти не удалось.

Прокуратуры Удорского и Корткеросского районов проводят проверки полноты мер, принимаемых органами местного самоуправления для обеспечения безопасности людей на водных объектах, а также законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщалось, 16 июня в службу спасения поступила информация, что в районе деревни Важкурья на реке Вычегда в необорудованном для купания месте утонули два подростка 13 и 14 лет.