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Эксперт спрогнозировал рост розничных цен на рыбу на 15% из-за коронавируса

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Затраты рыбаков на карантинные мероприятия, связанные с распространением коронавируса, могут привести к росту цен на рыбу на 15%, прогнозирует руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Как заявил Савельев "Интерфаксу", стабильная ценовая ситуация на рыбном рынке была лишь временным затишьем. "Сильное давление на стоимость продукции оказывают расходы рыбопромысловых компаний на карантинные мероприятия, которые рыбопромышленники оценивают в 2,5 млрд рублей", - сказал он.

"Начавшаяся на Дальнем Востоке лососевая путина уже привела к удорожанию свежевыловленной рыбы", - продолжил эксперт. В частности, на Камчатке цена на филе кеты выросла до 500 рублей, филе чавычи - до 950 рублей за 1 кг. Как прогнозирует Савельев, к осени розничные цены на рыбу могут повыситься на 15%.

При этом эксперт отметил, что влияние карантинных последствий характерно не только для российского, но и для мирового рыбного рынка в целом. И это не только затраты на противоэпидемиологические мероприятия, но и изменение покупательского поведения: в период карантинных ограничений повысился спрос на продукты длительного хранения - консервы из замороженной рыбы.

Александр Савельев Информационное агентство по рыболовству Коронавирус

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