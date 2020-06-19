Глава "М.Видео" Ужахов стал врио гендиректора Кузбасской топливной компании

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Кузбасской топливной компании (КТК) назначил временно исполняющим обязанности гендиректора КТК Билана Ужахова, говорится в материалах КТК.

В отчетности компании сообщается, что Ужахов с июля 2013 года по июль 2017 года был гендиректором АО "Русский уголь" (входит в ФПГ "Сафмар" Михаила Гуцериева - основного владельца КТК), в настоящее время является советником гендиректора АО. Ужахов также входит в совет директоров КТК и "Русского угля".

Полномочия ранее возглавлявшего КТК Эдуарда Алексеенко приостановлены "18 июня до прекращения трудового договора с ним в связи с истечением срока его действия 3 июля 2020 года включительно", говорится в материалах компании.

Кроме того, совет директоров КТК назначил на 23 июля внеочередное собрание акционеров, в ходе которого будет избран гендиректор, при этом в список кандидатур, раскрытый в материалах КТК, включен только Ужахов. Список лиц, имеющий право на участие в собрании, будет составлен по данным на 29 июня.

Совет также разрешил Ужахову "совмещение должностей в органах управления других организаций".

Согласно отчетности КТК, Ужахов является, в том числе, гендиректором и членом правления ПАО "М.Видео", гендиректором ООО "МВМ" (прежнее наименование ООО "М.Видео Менеджмент"), входит в совет директоров АО НПФ "Сафмар" и ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции", САО "ВСК".

Кроме того, совет директоров КТК избрал Гуцериева председателем совета.

Согласно списку аффилированных лиц на 31 марта 2020 года, мажоритарный акционер КТК с долей 51,7% - подконтрольная Гуцериеву Kilton Overseas Limited. Компании "Даэния Холдингз Лимитед" (подконтрольна совладельцу транспортной группы ISR Trans Искендеру Халилову) принадлежат более 23% акций КТК, Millfast Trading Limited (контролируется экс-сенатором от Ханты-Мансийского автономного округа Виктором Пичуговым) - 24,6%.

"Кузбасская топливная компания" включает угледобывающие предприятия (разрезы "Виноградовский", "Караканский-Южный", "Черемшанский", "Брянский"), две обогатительные фабрики ("Каскад-1" и "Каскад-2"), дистрибьюторскую сеть и инфраструктурные предприятия.