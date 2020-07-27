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Глава "М.Видео" Ужахов стал гендиректором Кузбасской топливной компании

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК) одобрили назначение генеральным директором компании Билана Ужахова, который с июня временно исполняет обязанности главы КТК, говорится в материалах компании.

Как сообщалось, Ужахов с июля 2013 года по июль 2017 года являлся гендиректором АО "Русский уголь" (входит в ФПГ "Сафмар" Михаила Гуцериева - основного владельца КТК), в настоящее время занимает должность советника гендиректора АО. Ужахов также входит в совет директоров КТК и "Русского угля". Кроме того, Ужахов является, в том числе, гендиректором и членом правления ПАО "М.Видео", гендиректором ООО "МВМ" (прежнее наименование ООО "М.Видео Менеджмент"), входит в совет директоров АО НПФ "Сафмар" и ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции", САО "ВСК".

Согласно материалам КТК, на 28 июля назначено заседание совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос об утверждении в должности заместителей гендиректора компании. Кандидатуры на должность заместителей не раскрываются.

Сообщалось также, что полномочия экс-гендиректора КТК Эдуарда Алексеенко были приостановлены в июне текущего года. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Алексеенко работал в КТК с момента ее основания в 2002 году, с 2008 по 2013 годы входил в совет директоров, с 2009 по 2015 год был первым замом гендиректора, в июле 2015 года возглавил компанию. Однако в мае 2019 года основатель КТК и бывший ее мажоритарий Игорь Прокудин продал компанию структурам, связанным с Гуцериевым, после чего начались изменения в управленческой команде КТК.

Согласно списку аффилированных лиц на 30 июня 2020 года, мажоритарный акционер КТК с долей 51,7% – подконтрольная Гуцериеву Kilton Overseas Limited. Компании "Даэния Холдингз Лимитед" (подконтрольна совладельцу транспортной группы ISR Trans Искендеру Халилову) принадлежат более 23% акций КТК, Millfast Trading Limited (контролируется экс-сенатором от Ханты-Мансийского автономного округа Виктором Пичуговым) – 24,6%.

"Кузбасская топливная компания" включает угледобывающие предприятия (разрезы "Виноградовский", "Караканский-Южный", "Черемшанский", "Брянский"), две обогатительные фабрики ("Каскад-1" и "Каскад-2"), дистрибьюторскую сеть и инфраструктурные предприятия.

Билан Ужахов М.Видео Кузбасская топливная компания КТК

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