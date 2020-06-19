Почти 1 тыс. медиков в Петербурге признаны пострадавшими при работе с больными COVID-19

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Около тысячи петербургских медиков уже признаны пострадавшими вследствие работы с больными COVID-19.

"В настоящее время положительные решения по выплатам приняты в отношении 963 медиков, заболевших COVID-19 на работе. В их числе 9 погибших", - сообщила в пятницу пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Отмечается, что в соответствии с постановлением губернатора расширены категории медперсонала, которые могут претендовать на выплаты. Помимо медиков городских учреждений, теперь выплаты затронут медицинских работников федеральных стационаров, а также водителей скорой медицинской помощи.

Как сообщалось, выплаты осуществляются медработникам, заболевшим COVID-19 при оказании помощи больным. В случае заражения на работе медикам выплачивается 300 тысяч рублей, при установлении инвалидности в результате заражения - 500 тысяч рублей. В случае смерти медика от COVID-19 семье полагается 1 млн рублей.