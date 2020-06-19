Поезд Петербург-Севастополь с июля будет делать остановку в Москве

Это позволит связать Москву и Севастополь прямым железнодорожным сообщением

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - АО "Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва) с начала июля свяжет Москву и Севастополь прямым железнодорожным сообщением, поезд из Санкт-Петербурга будет делать остановки в российской столице, сообщила компания.

"С 1 июля поезд "Таврия" Санкт-Петербург - Севастополь будет следовать по маршруту с остановкой в Москве, на Казанском вокзале. Пассажиры из столицы России получат возможность без пересадок добираться по железной дороге до Севастополя. Также Москва появится в расписании состава, следующего в обратном направлении – из Севастополя в Санкт-Петербург", - говорится в пресс-релизе.

Продажи билетов для посадки или высадки в Москве откроются 22 июня, доступны места в плацкартных и купейных вагонах.

Поезд по направлению из Санкт-Петербурга в Севастополь будет прибывать на Казанский вокзал в 22:25. Стоянка - 53 минуты.

Состав, следующий в обратном направлении, будет останавливаться в Москве в 01:30 и отправляться в Петербург в 02:09.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря: из Санкт-Петербурга – в Севастополь и из Москвы – в Симферополь. ГСЭ подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

Оператор ж/д перевозок в Крым летом-2020 расширяет географию поездок. Так, 11 июня открыта продажи билетов на поезда из Кисловодска и Екатеринбурга в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих акционеров.