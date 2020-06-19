Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:11Заразились
на 19.06В России 569 063+7 972В мире 8 488 977+139 027

Поезд Петербург-Севастополь с июля будет делать остановку в Москве

Это позволит связать Москву и Севастополь прямым железнодорожным сообщением

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - АО "Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва) с начала июля свяжет Москву и Севастополь прямым железнодорожным сообщением, поезд из Санкт-Петербурга будет делать остановки в российской столице, сообщила компания.

"С 1 июля поезд "Таврия" Санкт-Петербург - Севастополь будет следовать по маршруту с остановкой в Москве, на Казанском вокзале. Пассажиры из столицы России получат возможность без пересадок добираться по железной дороге до Севастополя. Также Москва появится в расписании состава, следующего в обратном направлении – из Севастополя в Санкт-Петербург", - говорится в пресс-релизе.

Продажи билетов для посадки или высадки в Москве откроются 22 июня, доступны места в плацкартных и купейных вагонах.

Поезд по направлению из Санкт-Петербурга в Севастополь будет прибывать на Казанский вокзал в 22:25. Стоянка - 53 минуты.

Состав, следующий в обратном направлении, будет останавливаться в Москве в 01:30 и отправляться в Петербург в 02:09.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря: из Санкт-Петербурга – в Севастополь и из Москвы – в Симферополь. ГСЭ подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

Оператор ж/д перевозок в Крым летом-2020 расширяет географию поездок. Так, 11 июня открыта продажи билетов на поезда из Кисловодска и Екатеринбурга в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих акционеров.

Москва Петербург Севастополь Крым

Новости
Авария на ТЭЦ в Норильске

Путин поручил проверить реакцию контрольных органов на ЧП в Норильске

Авария на ТЭЦ в Норильске

Росрыболовство оценило в 10 лет срок восстановления водоемов после аварии в Норильске

Росрыболовство оценило в 10 лет срок восстановления водоемов после аварии в Норильске

Росприроднадзор проверит 426 компаний, работающих в арктической зоне

В Москве и Петербурге возобновились массовые эвакуации судов

Примаковские чтения: ЕС нового поколения

Примаковские чтения: ЕС нового поколения

К гибели 6-летнего ребенка в Красноярске оказался причастен 12-летний подросток

Кремль подтвердил приезд Лукашенко на парад Победы в Москву

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 1 п.п. до 4,5%

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 1 п.п. до 4,5%

Россия пообещала защищать "Газпром" из-за обвинений в причастности к делу Белгазпромбанка

Россия пообещала защищать "Газпром" из-за обвинений в причастности к делу Белгазпромбанка
Пандемия коронавируса

Почти тысячу медиков в Петербурге признали пострадавшими при работе с больными COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');