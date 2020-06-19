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Банк Англии извинился за участие своих бывших управляющих в работорговле

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Банк Англии принес извинения за связи некоторых бывших управляющих с работорговлей, которую регулятор назвал "неприемлемой" частью истории Англии.

"Как организация, Банк Англии никогда напрямую не был замешан в работорговле, но (Банк Англии - ИФ) в курсе непростительных связей бывших управляющих и директоров и извиняется за них", - говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ страны обещали не выставлять изображения руководителей, которые участвовали в работорговле.

Заявление Банка Англии было сделано на фоне роста в Великобритании и ряде других стран акций против расизма после гибели при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Страховой рынок Lloyd's of London и крупнейшая британская сеть пабов Greene King, в свою очередь, обещали инвестировать в проекты поддержки этнических меньшинств в качестве компенсации за исторические связи с рабовладельцами.

Greene King была основана Бенджамином Грином, который получил от государства компенсацию за отмену рабства в колониях в 1833 году.

"Это непростительно, что один из наших основателей получал выгоду от рабства и выступал против его отмены в XIX веке", - заявил глава компании Ник Маккинзи газете The Telegraph.

Один из основателей Lloyd's of London - Саймон Фрейзер - также был рабовладельцем и получил компенсацию в 400 тыс. фунтов стерлингов в переводе на нынешние деньги за отказ от своих плантаций в Доминике.

"Мы сожалеем о роли, которую сыграл рынок Lloyd's в работорговле в XVIII-XIX веках. Это был ужасающий и постыдный период в истории Англии и нашей компании. Мы осуждаем совершенные в этот период преступления, которым нельзя найти оправдания", - заявил представитель Lloyd's.

Примерно 46 тыс. рабовладельцев отказались от своих рабов в британских колониях и получили компенсацию за их освобождение, пишет Associated Press. Общий размер выплат составил 20 млн фунтов стерлингов, что было равно примерно 40% годовых государственных расходов. Для выплаты компенсаций правительство взяло кредит, который удалось полностью погасить только в 2015 году.

Великобритания Банк Англии Greene King Lloyd's of London

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