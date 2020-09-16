Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:48Заразились
на 16.09В России 1 079 519+5 670В мире 29 571 333+380 745

Барбадос решил отказаться от подчинения Елизавете II

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли объявила о намерении превратить государство из конституционной монархии в республику, передает BBC News. Сейчас главой Барбадоса является королева Великобритании Елизавета II, ее на острове представляет генерал-губернатор Сандра Мейсон.

Пришло время полностью отказаться от нашего колониального прошлого, говорится в заявлении правительства. Страна хочет, чтобы ею руководил уроженец Барбадоса.

"Это будет окончательное подтверждение того, что мы верим в себя и способны многого достичь", - говорится в заявлении Моттли, которое, по традиции, зачитала перед парламентом Мейсон.

Завершить смену статуса государства в Барбадосе планируют к 55-летней годовщине независимости от Британии, к ноябрю 2021 года.

В Букингемском дворце официально заявили, что этот вопрос должны решать правительство и народ Барбадоса.

Источник ВВС в при дворе заявил, что инициатива барбадосцев не была полной неожиданностью, и такая возможность уже не раз обсуждалась и кулуарно, и публично.

Барбадос - один из самых густо населенных и процветающих островов в Карибском море. Он получил независимость от Великобритании в 1966 году. Когда-то он серьезно зависел от экспорта сахара, однако теперь его экономика диверсифицирована, и он зарабатывает на туризме и финансовых услугах.

Миа Моттли была избрана в парламент в 2018 году и стала первой женщиной-премьером в истории Барбадоса.

Великобритания Барбадос Елизавета II

Новости по теме

Новости

Один из самых полных скелетов тираннозавра выставят на Christie's

Один из самых полных скелетов тираннозавра выставят на Christie’s

Марии Колесниковой предъявили обвинение в причинении вреда Белоруссии

Марии Колесниковой предъявили обвинение в причинении вреда Белоруссии

Шойгу анонсировал новые российско-белорусские учения в октябре

Шойгу анонсировал новые российско-белорусские учения в октябре

Запуск Белорусской АЭС состоится 7 ноября

Запуск Белорусской АЭС состоится 7 ноября

Киев закрыл участок границы с Белоруссией, у которого находятся хасиды

Киев закрыл участок границы с Белоруссией, у которого находятся хасиды

СВР узнала, что США направили $20 млн на подготовку протестов в Белоруссии

Берлин предложил США крупную сделку за отказ от санкций против "Северного потока 2"

Умер отец Билла Гейтса

Власти ЕС анонсировали закон о санкциях по типу "акта Магнитского"

Лукашенко счел мифом назревание революционной ситуации в Белоруссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');