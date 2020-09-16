Барбадос решил отказаться от подчинения Елизавете II

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли объявила о намерении превратить государство из конституционной монархии в республику, передает BBC News. Сейчас главой Барбадоса является королева Великобритании Елизавета II, ее на острове представляет генерал-губернатор Сандра Мейсон.

Barbados to remove Queen Elizabeth as head of state https://t.co/w9dTG4Lryf — BBC News (World) (@BBCWorld) September 16, 2020

Пришло время полностью отказаться от нашего колониального прошлого, говорится в заявлении правительства. Страна хочет, чтобы ею руководил уроженец Барбадоса.

"Это будет окончательное подтверждение того, что мы верим в себя и способны многого достичь", - говорится в заявлении Моттли, которое, по традиции, зачитала перед парламентом Мейсон.

Завершить смену статуса государства в Барбадосе планируют к 55-летней годовщине независимости от Британии, к ноябрю 2021 года.

В Букингемском дворце официально заявили, что этот вопрос должны решать правительство и народ Барбадоса.

Источник ВВС в при дворе заявил, что инициатива барбадосцев не была полной неожиданностью, и такая возможность уже не раз обсуждалась и кулуарно, и публично.

Барбадос - один из самых густо населенных и процветающих островов в Карибском море. Он получил независимость от Великобритании в 1966 году. Когда-то он серьезно зависел от экспорта сахара, однако теперь его экономика диверсифицирована, и он зарабатывает на туризме и финансовых услугах.

Миа Моттли была избрана в парламент в 2018 году и стала первой женщиной-премьером в истории Барбадоса.