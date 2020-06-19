Внесудебное банкротство появится в России с 1 сентября

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Внесудебное банкротство граждан начнет действовать в России с 1 сентября 2020 года, говорится в законопроекте, опубликованном в пятницу в базе документов Госдумы.

Этот законопроект в сентябре 2019 года внес в Госдуму единоросс Николай Николаев. В феврале 2020 года Госдума приняла документ в первом чтении, а в конце марта 2020 года президент РФ Владимир Путин в срок до 17 апреля рекомендовал Госдуме совместно с правительством упростить процедуру банкротства граждан. Для этого им рекомендовалось "обеспечить принятие" законопроекта о внесудебном порядке признания гражданина банкротом. Новая процедура должна стать дешевым и ускоренным аналогом для существующего сейчас порядка банкротства через суд. Однако из-за споров о требованиях к кандидатам в банкроты депутаты не уложились в срок.

Отличия от первой редакции

Итоговая редакция документа значительно отличается от первоначальной версии. Внесудебным банкротством смогут воспользоваться должники с непогашенными обязательствами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, у которых ранее приставы не нашли имущества и по этой причине вернули исполнительный лист взыскателю. Больше никаких условий желающим заявить о личном банкротстве не предъявляется, следует из опубликованного в базе Госдумы документа.

Ко второму чтению парламентарии исключили целый ряд требований к потенциальным банкротам, в частности о наличии официального статуса безработного или доходе на каждого члена семьи менее регионального прожиточного минимума более трех месяцев. Исключено из документа и условие, согласно которому внесудебным банкротством разрешалось воспользоваться только тем, у кого в течение полугода возникло не более четверти долга, а если долг вытекает из кредита или займа, то соответствующий договор должен действовать не менее года и заемщик должен был внести не менее девяти платежей (или не меньше трех, если брал "кредитные каникулы").

Отказались депутаты и от идей поручить внесудебное банкротство арбитражным управляющим и нотариусам. Им будут заниматься многофункциональные центры (МФЦ), что позволит сделать процедуру действительно бесплатной для граждан.

Как выглядит процедура банкротства

Сама процедура будет выглядеть так: гражданин будет подавать заявление по установленной форме в МФЦ, в котором будет перечислять всех известных ему своих кредиторов и размер обязательств перед ним. В течение одного рабочего дня МФЦ проведет проверку заявителя на предмет соответствия обязательным критериям, и если все в порядке – в течение трех рабочих дней разместит эту информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Если же МФЦ увидит какие-то несоответствия человека обязательным условиям, он вернет ему заявление с указанием причин. Тот сможет обжаловать этот отказ в суде, либо обратиться вновь с заявлением через месяц.

После размещения данных в ЕФРСБ начнется полугодовая процедура банкротства, которая будет заканчиваться признанием долгов безнадежными ко взысканию.

С момента начала процедуры внесудебного банкротства прекращается начисление неустоек, штрафов, пеней, а также процентов по всем обязательствам гражданина. Это правило не распространяется на долги, которые заявитель не указал в своем заявлении, и долги по алиментам, возмещению морального вреда, по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью и т.д.

На время процедуры гражданину запрещается брать новые займы, кредиты, выступать поручителем. В случае получения в это время в собственность имущества "или иного существенного изменения" имущественного положения, он обязан в течение пяти рабочих дней уведомить МФЦ, а тот прекратит внесудебное банкротство.

Кроме того, упомянутые гражданином в заявлении на банкротство кредиторы получат достаточно широкие возможности по розыску его имущества. В целях обнаружения принадлежащих должнику имущества или имущественных прав, подлежащих государственной регистрации или иному учету (регистрации), они смогут направлять в госорганы запросы о наличии у гражданина-должника имущества. "Состав сведений, содержащихся в запросе, а также порядок и сроки представления информации в ответ на запрос определяются правительством РФ", - говорится в законопроекте.

Кроме того, кредиторы смогут перевести банкротство гражданина и в судебную плоскость. Это право будет у кредиторов, которых должник не укажет в заявлении на личное банкротство, а также остальные кредиторы, если, например, гражданин занизил размер долга, чтобы подпасть под лимит до 500 тыс. рублей.

Планируется, что на пленарном заседании Госдумы законопроект будет рассмотрен во втором чтении 23 июня.