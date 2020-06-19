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Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз между двумя странами. Церемония прошла в Минске.

Документ подписали главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей.

Соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы. Если иностранец имеет белорусскую визу, то он сможет въехать по ней и пребывать на территории Российской Федерации в течение срока ее действия.

Кроме того, после подписания соглашения о взаимном признании виз российская сторона обещает снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Белоруссии.

Документ также предусматривает интеграцию информационных ресурсов: компетентные органы Белоруссии и России будут обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание.

Как сообщалось, подписание соглашения анонсировалось обеими сторонами 13 декабря в рамках заседания Совмина Союзного государства, однако из-за того, что Белоруссия не успела завершить внутригосударственные процедуры, подписание документа было отложено.

Белоруссия МИД РФ Сергей Лавров Владимир Макей

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