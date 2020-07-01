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В Белоруссии заявили об идее Москвы передать полномочия Минска на наднациональный уровень

В Белоруссии заявили об идее Москвы передать полномочия Минска на наднациональный уровень
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Россия в 2019 году предлагала Белоруссии передать на наднациональный уровень 95% полномочий, заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, слова которого передает госагентство БелТА.

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По данным агентства, Семашко во время онлайн-брифинга, приуроченного ко Дню Независимости Белоруссии, рассказал подробности различных предложений Москвы в отношении дальнейшего развития интеграции.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в свою очередь подчеркнул, что возобновившийся диалог по углублению интеграции двух стран в рамках Союзного государства не угрожает их суверенитету.

"Сегодня речь идет о новом позиционировании, повышении конкурентоспособности, поддержке продвижения экспорта товаров на рынки третьих стран", - сказал Мезенцев.

Ранее он анонсировал заседание союзного Совмина, которое состоится до конца текущего года. На заседании планируется возобновить работу по согласованию интеграционных "дорожных карт".

Белоруссия Россия

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