Кадыров одобрил разгром во французском Дижоне из-за избиения чеченского подростка

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров не считает события во французском Дижоне межэтническим конфликтом. Он уверен, что вступившиеся за представителя диаспоры чеченцы действовали правильно.

"Я внимательно слежу за ситуацией в Дижоне, где произошли, как пишут в СМИ, межэтнические столкновения. Я не согласен с такой оценкой ситуации. Это не было межэтническим столкновением", - написал глава Чечни в пятницу вечером в своем телеграм-аккаунте.

По его словам, "местные власти не смогли навести порядок с творящими беспредел наркоторговцами и тогда подрастающее молодое поколение взяло ситуацию в свои руки".

Кадыров подчеркнул, что "наркодилеры из Дижона жестоко расправились с 16-летним чеченцем, заступившимся за своего друга. В результате он получил тяжелые травмы. Правосудие не отреагировало должным образом на их бесчинства и на помощь пришли соплеменники".

"Лично мое мнение такое – я считаю действия чеченцев правильными. Это не самоуправство! Они сплотились и вышли против сеющих смерть торговцев наркотиками. Уверен, что и самим жителям Дижона порядком надоели эти нелюди, поэтому в соцсетях распространяются видеообращения в поддержку действий чеченцев", - отметил он.

Ранее французские СМИ сообщали о беспорядках в Дижоне, которые продолжались несколько дней.

Поводом для конфликта между представителями чеченской диаспоры и местными жителями магрибского происхождения стало избиение чеченского подростка. В результате столкновений пострадали несколько человек. В СМИ сообщалось, что несколько десятков вооруженных чеченцев разгромили местную кальянную Le Black Pearl, якобы принадлежащую обидчикам их соотечественника.

По сообщению канала France24, несколько чеченцев были задержаны в минувший четверг.